В Чернобыльскую зону впервые за 100 лет вернулись медведи

В Чернобыльскую зону впервые более чем за 100 лет вернулись медведи и значительно выросли популяции волков и рысей.

Об этом сообщила ВВС. Откуда точно пришли медведи и сколько их, пока неизвестно.

По словам исследователя Чернобыльской зоны Сергея Гащака, возвращение крупного хищника может быть связано с отсутствием на этих землях человека и следов его деятельности, в частности, сельскохозяйственной.

"Медведя можно встретить практически на всей территории, даже зимой. Но их еще не много. Они мигрирующие. К нам они попадают, скорее всего, с белорусской территории. Мы не знаем сколько их, как долго они здесь задерживаются. Возможно, некоторые живут постоянно. Медведев не было здесь более 100 лет", – рассказал Гащак.

Волки заселили возле Чернобыля всю доступную местность. Их численность настолько высокая, что волчьи семьи начинают конкурировать друг с другом за территорию.

"Нигде больше в Украине нет такой высокой концентрации волков, как в Чернобыльской зоне, поскольку люди преследуют этих животных. Препятствием для дальнейшего роста популяции волков здесь являются только они сами. Пищи им хватает. Вреда они никакого не приносят", – отметил исследователь.

Также значительно выросло здесь количество рысей. Хоть они с волками хищники примерно одного размера, их поведение и пищевые предпочтения отличаются.

Волки могут напасть на лося, но, как правило, эффективность их охоты не достаточно высокая, поэтому они часто живут впроголодь, нередко питаются растительной пищей. По словам исследователя, были свидетельства того, как волки ели яблоки, что является нормальным.

Рысь, в отличии от волков не так часто охотится на крупных животных. Их добычей может стать сарна или молодые олени. Чаще они питаются зайцами. В отличии от волков, они отдают предпочтение свежей добыче.

Когда появился медведь, волки и рыси стали конкурировать с ним за определенные зоны и добычу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения заметили мощных лосей и редких лошадей Пржевальского. Первые животные попали на фото, а вот вторых сняли на видео.