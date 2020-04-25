Уже летом: стало известно, когда заработает метро в Киеве

Метро в Киеве может заработать только через 30 дней после окончания карантина из-за пандемии коронавируса.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram, открытие метро предусмотрено на третьем этапе выхода из карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая.

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Вместе с тем, по словам Шмыгаля, метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан. Сначала в метро ездить смогут только те, кто имеет спецпропуск. И только на следующем, четвертом, этапе метро откроют для всех пассажиров. Пока предполагают, что это случится примерно 10 июня.

Когда откроют метро в Киеве: названа дата

Напомним, Шмыгаль опубликовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов. Начальная точка реализации плана может наступить 11 мая при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, метро Киева, согласно решению Кабинета министров Украины, остановило работу с 23:00 17 марта. Запрет также начала действовать в Харькове и Днепре.

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