У Кличко отреагировали на "зраду" с Шулявским мостом: опубликованы фото

В мэрии Киева отреагировали на сообщения в сети о том, что отремонтированный Шулявский мост якобы был сдан с нарушениями техники безопасности.

"Озабоченным состоянием нового Шулявского путепровода сообщаем. Временные конструкции опорных узлов строения путепровода, поставленные на время проведения испытаний, исключены из работы. Нагрузка передана на постоянные опорные части, сооружение работает в штатном режиме. Демонтаж временных опорных узлов будет выполнен до 6 января", — сообщили в мэрии Киева.

Также в мэрии предоставили фото, доказывающие, что мост стоит на постоянных конструкциях.

Также на ситуацию отреагировал у себя в Facebook политический эксперт Виктор Таран.

"Знаете, что мне напоминает ситуация вокруг открытия Шулявского моста? Классическое украинское зрадофильство. Даже когда есть "победа" будем постоянно искать "к чему придолбаться". Мы не обсуждаем, что на этой стройке впервые использовали Мегакран и мегадомкрат, или то, что на нем ультрановое полимерное асфальтирование. Для чего? Проще искать негатив", — написал он.

"А может перед тем как писать стоит разобраться, что это временные блоки которые убирают постепенно по периметру? Что Кличко сознательно ускорил открытие моста, чтобы киевлянам накануне праздников было удобнее ездить? Нет. Мы этого сознательно не видим. Ну конечно, ведь по "негативу" мы все классные специалисты. Набросать "гуано на вентилятор" это святое", — добавил Таран.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе Кличко собрали главные факты о новом Шулявском мосте.

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