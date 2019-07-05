ГлавнаяНовости
МоваЯзык
LadyCity

/Новости Киева

Труп нашли в кукурузе: под Киевом жестоко убили сотрудницу Верховной Рады

644Читать материал на украинском

Под Киевом убили 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде.

Как передает ТСН, женщину искали несколько дней с того момента, как она уехала на дачу в Деминивку и перестала отвечать на телефонные звонки.

Убийство произошло в конце июня, ее тело нашли в кукурузном поле. Преступник задушил женщину и украл ее сумку.

"Веревка была профессионально узлами связана, работал в перчатках. Мы все здесь никогда не боялись – шли через поле, тихо, спокойно было", - рассказали жители села.

Новости
В Одессе на пляже зверски убили студента-иностранца

Правоохранители устанавливают подробности преступления, пока что зацепок об убийце нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области погиб 37-летний участник АТО, который упал в яму с трупными ядами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel