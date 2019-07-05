Труп нашли в кукурузе: под Киевом жестоко убили сотрудницу Верховной Рады

Под Киевом убили 66-летнюю Антонину Шпир, которая работала гардеробщицей в Верховной Раде.

Как передает ТСН, женщину искали несколько дней с того момента, как она уехала на дачу в Деминивку и перестала отвечать на телефонные звонки.

Убийство произошло в конце июня, ее тело нашли в кукурузном поле. Преступник задушил женщину и украл ее сумку.

"Веревка была профессионально узлами связана, работал в перчатках. Мы все здесь никогда не боялись – шли через поле, тихо, спокойно было", - рассказали жители села.

Правоохранители устанавливают подробности преступления, пока что зацепок об убийце нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Винницкой области погиб 37-летний участник АТО, который упал в яму с трупными ядами.

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