Тоннель готов: Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что строительство двух новых станций Сырецко-Печерской линии метрополитена на Виноградарь – "Мостицкой" и "Проспект Правды", идет по графику.

Уже готов входной туннель для следующего этапа работ на станции "Мостицкая", заявил мэр во время проверки работ на строительной площадке на станции "Мостицкая", сказано на его сайте.

"Мы находимся на строительной площадке на станции "Мостицкая" на глубине 20 метров. И вы видите, какой объем работ здесь выполнен. В последнее время было много спекуляций, якобы работы застопорились, якобы станции не откроют в установленные сроки. Представитель "Киевметростроя" сейчас заверил , что все работы идут по графику, – отметил Кличко. – Город выполняет все свои обязательства. И наша задача перед киевлянами – до конца 2021 открыть две новых станции метро на Виноградарь", – подчеркнул Кличко.

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Он напомнил, что еще в ноябре рядом с будущей станцией "Мостицкая" был только расчищен строительную площадку, Сегодня же – уже почти подготовлена инфраструктура для мероприятия тоннелепроходческого щита, с помощью которого будет пройден участок от станции "Сырец" до станции "Мостицкая" – для строительства тоннеля между станциями.

"Следующий этап – сбор тоннелепроходческого щита. И через несколько месяцев начнутся работы под землей для разработки тоннеля в направлении станции" Сырец ". Также продолжаются работы, осуществляемые открытым способом", – добавил мэр.

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Так, продолжаются активные работы по разработке котлована от "Мостицкой" до "Проспекта правды". Тоннель на этом участке будет двухъярусным, в отличие от всех других станций метрополитена. Такая конструкция связана с особенностями инфраструктуры района. Мэр Киева объяснил, что работы на участке от "Сырца" до "Мостицкой" ведутся закрытым способом – под землей. А на участке от "Мостицкой к" Проспекта правды " – открытым способом. Также уже смонтирован вентиляционный тоннель ближе к станции "Проспект правды", который будет обслуживать эти две новых станции.

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Подрядчик строительства компания "Киевметрострой" заказал все необходимое оборудование для начала работы тоннелепроходческого щита для строительства тоннеля между станциями "Мостицкая" и "Сырец".

"Сейчас идет технологический процесс. В середине февраля на строительную площадку привезут тоннелепроходческий щит. Сбор щита продлится около месяца. В апреле начнем работы по разработке тоннеля под землей с "Мостицкой" до "Сырца", – рассказал заместитель генерального директора ОАО" Киевметрострой "Юрий Золотарев.

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Представик "Киевметростроя" заверил, что компания получает финансирование от города в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 две новых станции на Виноградарь были открыты.

Также городской голова отметил, что несмотря на информацию о внутреннем корпоративный конфликт в ПАО "Киевметрострой", город делает все необходимое, чтобы чьи-то бизнес-интересы не повлияли на затягивание строительства двух новых станций на Виноградарь.

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Стоимость строительства двух станций – около 6 млрд. грн. Из них город уже выделил 4 млрд грн.

"Город, со своей стороны, обеспечивает стабильное финансирование, а, соответственно, контролировать подрядчика. И требует своевременного выполнения взятых обязательств. И мы, вместе с общественностью и СМИ, будем контролировать этот процесс", – подчеркнул Кличко.

Планируется, что две новые станции будут перевозить больше 90 000 пассажиров в сутки. Длина участка метро для двух новых станций – 3,7 километров.

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

Кличко рассказал о строительстве метро на Виноградарь kiev.klichko.org

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