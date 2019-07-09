"Табачный король" Киева: всплыли вопиющие факты о Холодове из "Слуги народа"

Скандальный кандидат в народные депутаты от "Слуги народа", кум Виктора Медведчука Андрей Холодов подмял под себя большую часть Т-киосков в Киеве.

Об этом OBOZREVATEL сообщил осведомленный источник. По его словам, Холодов ведет настоящую войну с другим игроком на столичном рынке Николаем Ганулом, владельцем компании "Ганул".

"Они стараются подмять под себя как можно больше мест для продаж сигарет. Напомню, что у нас есть МАФы по разному функциональному назначению. Так вот, они стараются по максимуму менять функциональное назначение на продажу сигарет. Еще между Холодовым и Ганулом шла война за "Союзпечать". Как вы понимаете, продавать прессу никто не хочет, гораздо выгоднее – сигареты", – пояснил наш собеседник.

Он отметил, что город в свою очередь старался сохранить как можно больше мест для продажи прессы.

Холодов на фоне своей роскошной виллы в Вене

"Войны Холодова и Ганула шли на разных рынках – по линии МАФов, а также остановочных комплексов. Считается, что в сфере остановочных комплексов Холодов разгромно победил. Также у них идет борьба за первые этажи – маленькие помещения, где можно организовать пункты по продаже сигарет", – подытожил источник.

Отметим, "Союзпечать" – предприятие, которое в течение 80-ти лет обеспечивало киевлян и гостей столицы газетно-журнальной продукцией, помогая столичной власти в реализации конституционного права граждан на информацию. Но в результате действий Холодова "Союзпечать" уже с большой натяжкой можно назвать агентством по реализации СМИ.

"Подошел к киоску "Пресса" купить "Урядовий кур'єр". Газет нет, предложили взять Marlboro. Такое явление – результат работы табачных монстров, забивающих сигаретами все витрины. Давайте уже в молочных магазинах и детском мире поставим сигареты, чего мелочиться? Такая модель распространения сигарет вписывается в социальную миссию табачных компаний?" – возмутился журналист Евгений Плинский.

В беседе с OBOZREVATEL член совета директоров Украинской ассоциации издателей периодической прессы Сергей Чернявский объяснил, что табак начал вытеснять с витрин прессу в 2008 году.

"Раньше 40-60% доходов сети составляли маркетинговые платежи. Но в 2008 году эти платежи начали уходить, и сети, по сути, перешли под контроль табачников. Пресса присутствует лишь на заднем плане. Законодательно нигде не закреплен ассортимент: сколько должно быть изданий, а сколько табака. Украинская ассоциация прессы пыталась это закрепить, но не удалось", – подчеркнул Чернявский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о №22 "Слуги народа":

Холодов известен как "король табачных киосков" . По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году. Это предприятие производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла. Бизнес-партнер Холодова – Леся Васильевна Васильченко – является владелицей ООО "Табак Индастриал ЛТД". Вместе с Шаховской они являются владельцем ООО "Апартмент Билдинг ЛТД".

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Его детей крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство . Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия. "Это политическая ответственность партии", – заявил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

По данным "Страны", Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Холодов уже длительное время не проживает на территории Украины. Журналисты обратились в Государственную пограничную службу с просьбой разъяснить, находился ли он за границей более 180 дней за год или же дольше трех месяцев подряд. Однако по состоянию на 8 июля ответа от них не последовало.

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