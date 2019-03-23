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Страшное ДТП с маршруткой в Киеве: выяснились новые детали

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Алина Бессонова, которая является одной из трех пострадавших в ДТП с киевской маршруткой №155, до сих пор не пришла в сознание.

Как сказано в сюжете ТСН, ее сестры Марина и Юлия находятся в стабильном состоянии в 17-й клинической больнице. Но Алина остается в тяжелом состоянии.

"Это травма головы, черепа, головного мозга, ушиб головного мозга, ушиб легких и перелом таза. Сейчас она в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", — рассказали врачи.

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Алина до аварии работала в ИТ-отделе банка, она является единственной кормилицей в семье. Муж Александр ухаживает за двумя сыновьями – 3-летним Яковом и 11-летним Даниилом. У старшего мальчика аутизм и ради его лечения и развития семья переехала в Киев из Белгорода-Днестровского.

Страшное ДТП с маршруткой в Киеве: выяснились новые детали

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам водителя, во время ДТП у автобуса отказали тормоза. По словам очевидцев аварии, водитель был трезвым.

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Место
УкраинаКиев
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