Столкновение Tesla и Range Rover в центре Киева: авария попала на видеорегистратор

В сеть попали кадры столкновения Tesla и Range Rover в центре Киева, записанные с помощью видеорегистратора.
Видео оказалось в распоряжении "Страны", оно было сделано из салона электрокара.
Как видно на кадрах, Tesla действительно стоял на светофоре, а когда начал движение, то врезался в Range Rover, а тот вылетел на пешеходов.
Водитель Range Rover врезался еще в один автомобиль, а тот по инерции зацепил следующую машину.
Как сообщал OBOZREVATEL, за семь месяцев текущего года в Киеве произошло более 22 тысяч аварий, в которых пострадали более тысячи человек. Больше всего ДТП было зафиксировано в Голосеевском районе столицы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.