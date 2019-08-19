Столкновение Tesla и Range Rover в центре Киева: авария попала на видеорегистратор

В сеть попали кадры столкновения Tesla и Range Rover в центре Киева, записанные с помощью видеорегистратора.

Видео оказалось в распоряжении "Страны", оно было сделано из салона электрокара.

Как видно на кадрах, Tesla действительно стоял на светофоре, а когда начал движение, то врезался в Range Rover, а тот вылетел на пешеходов.

Водитель Range Rover врезался еще в один автомобиль, а тот по инерции зацепил следующую машину.

Как сообщал OBOZREVATEL, за семь месяцев текущего года в Киеве произошло более 22 тысяч аварий, в которых пострадали более тысячи человек. Больше всего ДТП было зафиксировано в Голосеевском районе столицы.

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