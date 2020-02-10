"20% трафика!" Назван способ разгрузить дороги Киева

Полноценная кольцевая дорога перераспределит поток транзитного транспорта в обход города и снизит уровень пробок в Киеве.

Такой способ разгрузить столичные улицы предложил в эфире ObozTV проектировщик, урбанист Дмитрий Макогон. Проблема назрела уже давно: Киев даже попал в антирейтинг городов с наибольшими заторами, заняв третье место в Европе и 12-е во всем мире.

"Нужно сделать качественную кольцевую дорогу, чтобы убрать транзит. Сейчас у нас нет кольцевой, и транзит едет через город. Это 20% трафика!" – объяснил Макогон.

Также он призвал сделать акцент на развитии качественного общественного транспорта.

По мнению специалиста, часть жителей откажется от личных автомобилей и пересядет на комфортные автобусы. В таком случае дороги станут более свободными.

"Есть такой коэффициент автомобилепользования. Когда у человека свое авто, но он иногда им пользуется, а иногда – не пользуется. В Киеве, в Украине, этот коэффициент 95%! То есть, если у человека есть машина, он практически везде на ней передвигается. В европейских городах этот коэффициент – около 50%. Это значит, половина передвижений проходит другими транспортными средствами: на велосипедах, пешком... А почему наши люди, у которых есть авто, везде им пользуются? Потому что нет качественной альтернативы", – подчеркнул он.

"Кроме того, нужно улучшать качество тротуаров, велодорожек. Сейчас 30% передвижений по городу – это пешие передвижения. Киевляне очень много ходят пешком", – отметил урбанист.

Макогон добавил, что строительство новых транспортных развязок в центре города никак не решит проблему заторов, а только "ухудшит качество жизни горожан".

"Жить возле развязки, слышать этот шум… Город все-таки для людей, а не для автомобилей. И нужно развивать качество жизни людей в городе, а не качество жизни автомобилистов", – посоветовал он.

По мнению эксперта, Шулявский путепровод просто "передвинул" пробки из одной точки Киева в другие kyivcity.gov.ua

OBOZREVATEL напоминает, что разговоры о строительстве Большой кольцевой дороги вокруг Киева ведутся еще с 2005 года. Однако дорога до сих пор существует лишь на уровне проекта. По планам КГГА, новая кольцевая соединит три международных транспортных коридора и четыре национальные автодороги, а проезд по ней может быть платный.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!