Киевлянин признался, что болен коронавирусом: его затравили соседи

Киевлянина, который признался в том, что у него подтвердили коронавирус, затравили его же соседи. Сейчас в группе ЖК, где он живет, ситуацию стараются обсуждать "между собой", считая, что "и так прославились".

Как сообщалось ранее, 40-летний мужчина из ЖК "Паркове місто" сообщил в чате жильцов, что у него положительный результат теста на коронавирус. Он попросил соседей и тех, с кем контактировал, обратиться к доктору и самоизолироваться.

Однако, после жители комплекса обратились в полицию с жалобами, что его супруга и трое детей гуляют на детской площадке. А заболевший, хоть и проживает отдельно от супруги, но за последнюю неделю не раз с ними контактировал. Правоохранители отметили, что у них нет полномочий изолировать граждан.

Издание kp.ua пишет, что в чате жильцов ЖК "Паркове місто" до сих пор продолжают обсуждать мужчину.

"Один из жильцов сообщил соседям, что у него коронавирус. Человек поступил, как этого требует закон и совесть. Но не учел реалии... Что ему сказали соседи - не будем цитировать. Группа особо активных соседей вызвала полицию с требованием отселить из дома его жену и трех детей. Это дно", - написали в издании.

Такую же информацию в своем Facebook сообщил киевлянин Юрий Барбух. По его словам, мужчину затравили под его постами в соцсетях: "Мерзкие люди, мерзкие", - сетует Юрий.

Отметим, что в группе "Соседи из ЖК "Паркове місто" постов на эту тему нет, возможно, их удалили, когда поднялся шум. Однако люди косвенно тему затрагивают: спрашивают чем можно дезинфицировать парадные и пишут тексты о том, что скорее всего зараженных больше, чем тот один мужчина. При этом, на просьбу открыть возможность репоста администратор группы попросил обсуждать все "между нами", так как их ЖК "и так уже прославился".

Обсуждение ситуации с мужчиной, заболевшим коронавирусом Скриншот из группы "Соседи из ЖК "Паркове місто"

Обсуждение ситуации с мужчиной, заболевшим коронавирусом Скриншот из группы "Соседи из ЖК "Паркове місто"

Обсуждение ситуации с мужчиной, заболевшим коронавирусом Скриншот из группы "Соседи из ЖК "Паркове місто"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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