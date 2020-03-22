Снежный апокалипсис повторяется? Как Киев выглядел 22-23 марта 2013 года. Фото и видео

Утром 22 марта в Киеве начался обильный снегопад. По иронии судьбы, столицу засыпало снегом и ровно 7 лет назад – 22 марта 2013 года.

Тогда город был парализован, а киевляне называли происходящее снеговым апокалипсисом и армагеддоном.

Властям Киева удалось устранить последствия снегопада лишь 24 марта, и то частично.

OBOZREVATEL напоминает, как это было:

Снежный апокалипсис в Киеве 2013 года

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о резком ухудшении погоды с 22 марта. Всю страну накроет осадками в виде мокрого снега и дождя.

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