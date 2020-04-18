Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

В последние дни в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха. Над городом висит смог и чувствуется запах гари.
Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Но проверить качество воздуха можно онлайн, не выходя из дома.
Рейтинг IQAir
Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы. Измеряется в баллах AQI (Индекс качества воздуха). Уже несколько дней Киев занимает в этом антирейтинге первое место.
iqair.com
Telegram-бот "Качество воздуха в Киеве"
Этот бот в ноябре 2018 года запустил киевский разработчик Любомир Милевский. Он обрабатывает данные от датчиков PurpleAir. Можно выбрать район проживания или выслать свои координаты.
Загрязнение измеряется по американскому стандарту EPA, у него четыре уровня: 0-50 – все хорошо, 51-100 – риск для здоровья незначителен, 101-150 – есть риск для здоровья, лучше не гулять подолгу, больше 150 – опасно.
Скрин
Чат-бот SaveEcoBot
Проект днепровских активистов из группы Save Dnipro. Работает в Facebook Messenger и Telegram. Он показывает уровень загрязнения воздуха не только в столице, но и во всех областях Украины.
Скрин
Онлайн-карта Windy.com
Это карта погоды, но если в настройках выбрать пункт Air Quality, можно проверить состояние воздуха в своем городе по таким параметрам как NO2, твердые частицы до 2,5 мкм, аэрозоль и озоновый слой.
windy.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. В тот же день в столице Украины зафиксировали продукты горения в воздухе.
Киев 16 апреля стал первым в антирейтинге городов мира по уровню загрязнения воздуха. Сначала максимальный показатель загрязнения был зафиксирован в диапазоне 238 AQI.
Позднее уровень загрязнения воздуха в украинской столице достиг очень высоких показателей. За час он поднялся до 380 AQI.
Из-за смога и пылевой бури в Киеве многие забеспокоились, не стали ли причиной загрязнения воздуха пожары в Чернобыльской зоне.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!