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18 апреля • обновлено в 15:38
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Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

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В последние дни в Киеве значительно ухудшилось качество воздуха. Над городом висит смог и чувствуется запах гари.

Киевлян призвали закрыть окна и не выходить на улицу. Но проверить качество воздуха можно онлайн, не выходя из дома.

Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

Рейтинг IQAir

Рейтинг городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы. Измеряется в баллах AQI (Индекс качества воздуха). Уже несколько дней Киев занимает в этом антирейтинге первое место.

Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

iqair.com

Telegram-бот "Качество воздуха в Киеве"

Этот бот в ноябре 2018 года запустил киевский разработчик Любомир Милевский. Он обрабатывает данные от датчиков PurpleAir. Можно выбрать район проживания или выслать свои координаты.

Загрязнение измеряется по американскому стандарту EPA, у него четыре уровня: 0-50 – все хорошо, 51-100 – риск для здоровья незначителен, 101-150 – есть риск для здоровья, лучше не гулять подолгу, больше 150 – опасно.

Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

Скрин

Чат-бот SaveEcoBot

Проект днепровских активистов из группы Save Dnipro. Работает в Facebook Messenger и Telegram. Он показывает уровень загрязнения воздуха не только в столице, но и во всех областях Украины.

Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

Скрин

Онлайн-карта Windy.com

Это карта погоды, но если в настройках выбрать пункт Air Quality, можно проверить состояние воздуха в своем городе по таким параметрам как NO2, твердые частицы до 2,5 мкм, аэрозоль и озоновый слой.

Смог в Киеве: где проверить качество воздуха онлайн

windy.com

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Место
Украина Киев
Тег
Экология
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