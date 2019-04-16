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"Выбросили диван из окна!" Известный вуз в Киеве угодил в скандал

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В Киеве студенты Киево-Могилянской академии обвинили сотрудников общежития в выбрасывании личных вещей.

Комендант общежития на Троещине, по словам студентов, выкидывает их вещи прямо из окон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Надежда Сазонова.

"Так администрация самого крупного общежития Киево-Могилянской академии решает вопрос с вещами студентов, которые не отвечают их представлению про порядок в общежитии. Несколько месяцев назад из окна выбросили диван, который не понравился администрации", – заявила девушка.

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"Выбросили диван из окна!" Известный вуз в Киеве угодил в скандал

Facebook Nadia Sazonova

В комментариях к посту студенты также сообщили, что прямо рядом с местом "сброса" вещей находится пешеходная дорожка, ведущая к детском садику.

Студенческая коллегия НаУКМА обещала рассмотреть этот вопрос на одном из своих заседаний.

"Выбросили диван из окна!" Известный вуз в Киеве угодил в скандал

Как писал OBOZREVATEL, в августе в сети показали жуткие снимки комнат в общежитии знаменитого украинского вуза – Национального университета "Киево-Могилянская академия". Жилище для студентов было в плачевном состоянии: на фотографиях видны ободранные стены, испорченный старый пол и отсутствие даже необходимой мебели.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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