В Киеве заработал специальный мониторинговый центр для контроля за соблюдением киевлянами правил самоизоляции. Специалисты центра будут отслеживать, как соблюдают карантин больные легкой формой COVID-19 и киевляне, которые недавно вернулись домой из-за границы.

Об этом рассказал Киевский городской глава Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

"Мы создали в Киеве мониторинговый центр по контролю за соблюдением самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и контактерами с больными. А также - правил обсервации людьми, которые вернулись из стран, где зафиксированы случаи COVID-19. Мониторинговый центр уже работает над сбором информации от: семейных врачей, "Киевского лабораторного центра МОЗ Украины", Государственной пограничной службы, Главного управления нацполиции, других служб, от жителей города. Мы создаем единую базу, чтобы более тщательно контролировать возможные пути распространения вируса", - сказал Кличко.

По словам мэра, на сегодня центр получил информацию о:

- 37 тысячах киевлян, которые пересекли государственную границу с 11 марта этого года;

- о 435 киевлянах, которые контактировали с больными;

- о 107 подтвержденных больных, часть из которых лечится дома на самоизоляции.

"Мониторинговый центр не только собирает информацию. Он также контролирует соблюдение режима самоизоляции. И помогать тем, кто изолировался, вовремя получить необходимую медицинскую помощь. Подчеркну. Мониторинг начался", - подчеркнул мэр Киева.

Он также сообщил о том, как будут наказывать за нарушение режима карантина, самоизоляции или обсервации. Первое нарушение будет караться штрафом в размере 17 тыс. гривен, второе - 34 тыс. Злостные нарушители, которые нарушили требования карантина три и более раз, будут привлекаться к уголовной ответственности.

"Приглашаем киевлян к сотрудничеству и просим предоставлять информацию об известных им случаях заболеваний или людях, контактировавших с потенциально больными. Это непростая работа. Но только объединив усилия, мы сможем локализовать и остановить распространение вируса", - подчеркнул Виталий Кличко.

Также мэр ответил на вопросы журналистов относительно санкций в отношении тех, кто в условиях ограничительных мер устраивает пикники.

"Я убежден, если люди не понимают слов и объяснений, не соблюдают правил – они должны за это платить! Пока на тех, кто устраивает массовые гулянья в парках и зонах отдыха, должна составлять протоколы полиция. Сейчас уже подключаются коммунальные службы – работники благоустройства, муниципальная охрана и другие службы. Они будут составлять протоколы и выписывать штрафы от 1700 до 3400 гривен за нарушение правил благоустройства тем, до кого не дошло, что в городе введены ограничения", - подчеркнул Виталий Кличко.

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