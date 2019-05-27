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/Новости Киева

С топором и ножами: в Киеве произошло ЧП на брифинге о ромских погромах

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В Киеве в Украинский кризисный медиа-центр ворвался мужчина с топором и прервал брифинг правозащитников о ромских погромах.

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая, сказано в сообщении пресс-службы УКМЦ. Неизвестный мужчина назвал себя представителем батальона Азов и имел при себе топор, нож и шило.

"На место прибыла полиция и квалифицировала предметы как бытовые. В результате инцидента никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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Руководитель Группы мониторинга прав национальных меньшинств Вячеслав Лихачев сообщил в Facebook, что у мужчины с топором была "группа поддержки" в зале.

"Выбежал товарищ в камуфляже и бодрым голосом стал перекрикивать выступающего, рассказывая, что все карманники - ромы. Потолкавшись с охранником пресс-центра, попытавшимся призвать его к порядку, товарищ извлек из сумки два ножа, топор и две бутылки виски, и демонстративно положил в удобный карман баллончик, просто чтобы был под рукой. На этом этапе в пресс-центр зашла полиция в касках, брониках и с оружием, и всех выпроводила на выход", - рассказал он.

ЧП на брифинге в Киеве

ЧП на брифинге в Киеве

Facebook Вячеслава Лихачева

ЧП на брифинге в Киеве

ЧП на брифинге в Киеве

Facebook Вячеслава Лихачева

ЧП на брифинге в Киеве

ЧП на брифинге в Киеве

uacrisis.org

ЧП на брифинге в Киеве

ЧП на брифинге в Киеве

uacrisis.org

Выяснилось, что мужчину зовут Максим Ярош. Он вел свою трансляцию событий в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Закарпатье произошла массовая драка между ромами, в которой принимали участие около 100 человек.

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Место
УкраинаКиев
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Козлова Ника
Козлова Ника
Огрoмное cпacи6о тoмy, ктo пoказaл мнe этот прeкрacный сайт http://di︁fi︁mas︁.︁c︁o︁m/838z4t Пpосто пройдя опpoc получилa почти полyгoдoвую зapплату)) Пoльзуйтecь, пoка ещe еcть вoзмoжноcть=)
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Потому шо Украина свободная демократическая страна. Кто хочет тот то и делает. Тут вам не Мордор !!!
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Golan Sim
Golan Sim
"Зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - А. Парубiй
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