Разгром лагеря ромов в Киеве: скандал получил продолжение

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к председателю Национальной полиции Сергею Князеву и мэру города Виталию Кличко с просьбой расследовать ситуацию с табором ромов в парке "Голосеевский".

"7 июня радикально настроенные лица напали на ромский лагерь, расположенный в киевском парке "Голосеевский". По сообщению полиции, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию", – сказано в пресс-службе омбудсмена.

Денисова направила обращение к Министру внутренних дел Украины с просьбой предоставить правовую оценку и принять соответствующие меры реагирования.

"Омбудсмен обратилась к председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых КГГА для урегулирования проблемных вопросов ромских поселений в Киеве. А также проинформировать Уполномоченного о мерах по обеспечению социальных и жилищных прав ромов, проживавших в уничтоженных поселениях", – сказано в ведомстве.

Отмечается, что Денисова обеспокоена увеличением инцидентов вокруг лиц данной национальности. Она обратилась к Князеву с просьбой безотлагательно принять меры с целью обеспечения эффективного, объективного и беспристрастного расследования нападений на временные поселения ромов в Киеве, Львове и Тернополе, с учетом возможного мотива расовой нетерпимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве табор ромов обосновался в лесопарковой зоне Киевского лесничества. 7 июня Национальные Дружины разогнали табор в Голосеевском парке.

Начальник штаба "Нацдружин" Юрий Капля пояснил, что активисты сделали это, когда в месте поселения уже никого не было.