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13 октября • обновлено в 23:53
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/ Новости Киева

"Был врагом Кремля": появились подробности о дерзком убийстве в Киеве

2.6т Читать материал на украинском

Мужчиной, которого расстреляли в Шевченковском районе Киева, оказался Арслан Гусейнов.

Об этом в Facebook заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, намекнув на след Кремля.

"В центре Киева московскими агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал он.

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"У меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине, и, в частности, в Киеве кремлевская агентура свободно убивает своих врагов?" - возмутился Мосийчук.

В комментариях он также написал, что погибший якобы был врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Арслан Гусейнов

Арслан Гусейнов

Facebook Игоря Мосийчука

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в Киеве на озере в парке "Победа" около 12:00 нашли труп мужчины. Его обнаружили местные рыбаки.

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Персона
Игорь Мосийчук
Место
Украина Киев
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Уже обнаружили недопитую бутылку Новечка и следы агента ГРУ, следы оказались 47-го размера и уходят в сторону российской границы.
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1
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Стая шимпанЗЕ, обитающая в стенах этих ведомств - может только одно - давить бизнес и конкурентов паскуды ЗЕ!
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1
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Кор Павел
Кор Павел
А что делает киевская агентура на территории Днр.
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