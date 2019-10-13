"Был врагом Кремля": появились подробности о дерзком убийстве в Киеве

Мужчиной, которого расстреляли в Шевченковском районе Киева, оказался Арслан Гусейнов.

Об этом в Facebook заявил бывший народный депутат Игорь Мосийчук, намекнув на след Кремля.

"В центре Киева московскими агентами из огнестрельного оружия убит Арслан Гусейнов, который принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления. Последнее время жил в украинской столице", - написал он.

"У меня вопрос к руководству СБУ и ГПУ: почему на шестом году войны в Украине, и, в частности, в Киеве кремлевская агентура свободно убивает своих врагов?" - возмутился Мосийчук.

В комментариях он также написал, что погибший якобы был врагом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Арслан Гусейнов Facebook Игоря Мосийчука

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября в Киеве на озере в парке "Победа" около 12:00 нашли труп мужчины. Его обнаружили местные рыбаки.

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