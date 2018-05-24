"Не доехал до университета": в Киеве разыскивают студента

В Киеве разыскивают 23-летнего Дмитрия Артеменко. Парень вышел из дома утром 22 мая и не доехал до своего университета.

Дмитрий учится в Киевском университете технологий и дизайна на четвертом курсе, пишет издание "Информатор".

В университете его никто не видел и пары в этот день он не посещал. Его телефон был включен до 21:00, но на звонки он никому не отвечал, потом телефон отключили. Обычно с университета он отправлялся домой на метро от станции "Печерская" и ехал до метро "Позняки". Где сейчас находится парень — неизвестно.

У парня голубые глаза, рост 188 см, телосложение худощавое, вес – 64 кг, волосы светло-русые, подстрижены коротко.

Особой приметой является отсутствие резцов на верхней челюсти.

"Информатор"

В день исчезновения был одет в темно-зеленую ветровку с трикотажными вставками по бокам и на манжетах, темно-синий пуловер с белыми полосками на рукавах, футболку с принтом "звездные кометы", узкие тёмно-синие джинсы, черные кожаные туфли на светло-серой подошве, на безымянном пальце серебряное кольцо с латинской буквой N.

Всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону (067) 878-29-15 или в "102".

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве родственники разыскивают Максима Гапиенко, 1992 года рождения.