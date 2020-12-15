Предприниматели собрались под Радой на массовый митинг: центр перекрыт

Во вторник, 15 декабря, в Киеве под Верховной Радой проходит масштабная акция движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!"

Предприниматели требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.

Участники протестов перекрыли движение по улице Грушевского, в центре образовались пробки.

В связи с массовыми мероприятиями сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии усилили режим безопасности в центре.

Представители полиции диалога и профильных служб проводят с участниками акции профилактически-разъяснительную работу и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.

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