Предприниматели собрались под Радой на массовый митинг: центр перекрыт
Во вторник, 15 декабря, в Киеве под Верховной Радой проходит масштабная акция движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!"
Предприниматели требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.
Участники протестов перекрыли движение по улице Грушевского, в центре образовались пробки.
В связи с массовыми мероприятиями сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Национальной гвардии усилили режим безопасности в центре.
Представители полиции диалога и профильных служб проводят с участниками акции профилактически-разъяснительную работу и предупреждают о недопустимости любых правонарушений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря Рада приняла закон, который на год откладывает введение кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
В тот же день под Радой собрались предприниматели. Они блокировали движение в правительственном квартале, позже пошли маршем в сторону Майдана и перекрыли Крещатик. В итоге Рада пошла им навстречу и отсрочила введение кассовых аппаратов.
Введение учета было одним из условий МВФ. Кроме того, отсрочка оставит в тени сотни тысяч ФЛП.