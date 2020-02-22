Мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальным службам города дополнительно обследовать столичные мосты и путепроводы и демонтировать фрагменты облицовки, несущие потенциальную опасность для участников дорожного движения. Такое поручение мэр дал в ходе совещания в субботу, на которое собрал руководителей дорожных служб и департамента транспортной инфраструктуры КГГА, - сообщает пресс служба городского головы Киева.

Виталий Кличко

"Мы должны предотвратить ситуации вроде той, что произошла в пятницу вечером на Дегтяревском путепроводе, где произошло осыпание фрагментов защитного слоя бетона. И это счастье, что не пострадали люди. Необходимо дополнительно проверить все дорожніе сооружения и демонтировать фрагменты облицовки, несуще потенциальную опасность для участников дорожного движения. А на тех мостах и путепроводах, которые определены для ремонта, активизировать работы по обновлению. Погода позволяет это делать", - подчеркнул Кличко.

Специалисты КК "Киевавтодор" во время совещания сообщили, на Дегтяревском путепроводе продолжаются первоочередные противоаварийные работы. Это один из старейших путепроводов столицы, построенный еще в 1963 году. С тех пор его ни разу капитально не ремонтировали. На путепроводе запланирован капремонт, специалисты уже завершают проектировочные работы. После экспертизы проекта дорожники начнут полное обновление Дегтяревского путепровода. Специалисты дорожных служб столицы в течение прошлого года провели обследование дорожных сооружений в столице.

"Всего в Киеве 171 конструкция мостов и путепроводов. 75 из них - в предаварийном состоянии, потому что их не ремонтировали по несколько десятилетий. Как, собственно, и немало дорог в городе - и сегодня мы эту ситуацию исправляем. Объемы работ большие, я понимаю. но мы должны ускорить необходимые работы на тех объектах, которые определили для срочного обновления", - подчеркнул Кличко.

Напомним, в последние годы был капитально отремонтирован ряд путепроводов, которые не обновляли с момента открытия. В частности, капремонты провели на сооружениях на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской (1963 года постройки), на пересечении бульвара Гавела и проспекта Гузара (1977 года постройки), на улице Алматинской (1959 года постройки), а также на мосту метро через Русановский пролив (1964 года постройки).

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