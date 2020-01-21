"Полиция подняла хайп": появились подробности о закрытии подпольного детсада в Киеве

Киевская полициясменит квалификацию уголовной статьи, по которой начали уголовное производство по факту подпольного детсада в столице.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на источники, правоохранители по результатам расследования составят административный штраф.

Отметим, что 17 января полиция прибила на анонимный вызов в Подольский район Киева, где на улице Достоевского обнаружили незаконно работающий детский садик. На месте происшествия полицейские увидели 11 малолетних детей. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался. Также в помещении полицейские обнаружили еще двух женщин.

"Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении составляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетних детей были переданы родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем работники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях", – сообщили в полиции.

По данному факту в полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Дети в детсаду

Здание незаконного садика

Данная новость на Facebook столичной полиции визвала шквал обсуждений – более 2,6 тысяч комментариев, почти две тысячи лайков и около тысячи репостов.

"Не знаю, зачем вокруг этой истории правоохранители подняли такой хайп. Есть гораздо более серьезные случаи. Я читала отзывы родителей, которые отводили детей в этой детсад. Они писали, что никаких претензий к содержанию детей у них не было, они всем довольны", – пояснила глава правления "Украинской сети за права ребенка" Дарья Касьянова.

Внутри детсада

Моющие и другие химсредства

По ее словам, родители сами взяли в свои руки организацию детсадов, которых не хватает в Украине.

"Очень многие родители ориентированы на индивидуальный подход к собственному ребенку. Такие малочисленные частные детсады отвечают их запросам… Да, некоторые родители нарушают права собственных детей. Но здесь возникает дилемма: оставить ребенка дома и лишиться работы, поскольку няня – это дорого, а государственная услуга не доступна, не качественна и т.д. или, на свой страх и риск, позволить ребенку реализовать его право на развитие, и зарабатывать деньги на то, чтобы растить его и дать образование", – подытожила Касьянова.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине открыли новый детсад без туалетов, подключенной канализации и воспитателей.

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