Выборы в Раду: кто лидирует на "мажоритарке" в Киевской области

В Киевской области на выборах в парламент на восьми из девяти мажоритарных округов лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Такие данные из обработанных 65,20% бюллетеней предоставили в Центральной избирательной комиссии.

Единственным округом, где победил представитель другой партии, стал номер 90. Там с большим отрывом конкурентов опережает Николай Бабенко, который представляет партию "Біла Церква разом". За него отдали голос более 15 000 жителей.

Николай Бабенко ЦИК

Самый маленький процент голосов на 90-м округе собрал самовыдвиженец Владимир Гайдмачук.

На 91-м округе побеждает Олег Дунда, за которого проголосовали более 15 000 жителей Киевской области.

Олег Дунда ЦИК

Меньше всего голосов на этом этапе обработки бюллетеней собрал кандидат от "Оппозиционного блока" Андрей Семенко.

На 92-м по состоянию на 14:50 лидировал кандидат "Слуги народа" Валерий Колюх, который собрал более 4000 голосов. Однако ситуация может измениться, поскольку разрыв между ним и самовыдвиженцем Виталием Гудзенко не достигает даже процента.

На 93-м округе с большим отрывом лидирует кандидатка "Слуги народа" Анна Скороход. Из 30% бюллетеней за нее проголосовал 41% избирателей. Менше всего в этом округе голосовали за Алексея Филиппова.

Анна Скороход ЦИК

На 94-м округе лидирует Александр Дубинский. Разрыв между ним и вторым номером в списке электоральных симпатий пока превышает более чем в два раза (обработано лишь 33%).

Александр Дубинский ЦИК

На 95-м округе тоже лидирует "Слуга народа" с кандидатом Александром Горобцом, а меньше всего пока результат у представителя партии "Патриот" Василия Повча.

Александр Горобець ЦИК

На 96-м округе побеждает Ольга Василевская-Смаглюк (39% из обработанных 46% голосов). В информации о кандидате указано, что Ольга – корреспондентка канала "1+1".

Ольга Василевская-Смаглюк ЦИК

На 97-м округе с большим отрывом лидирует "Слуга народа" Николай Галушко, он получил больше 37% симпатий.

Николай Галушко ЦИК

На 98-м округе с результатом в 42% голосов побеждает Сергей Бунин, который тоже выдвигался от СН.

Сергей Бунин ЦИК

Как писал OBOZREVATEL, согласно данным ЦИК, по состоянию на утро 22 июля, в Раду проходят "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

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