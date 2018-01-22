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Ветераны АТО сделали жесткое обращение к Гройсману по поводу Манько - документ

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В Киеве ветераны антитеррористической операции и представители общественных организаций ветеранов АТО провели собрание, на котором было принято обращение к премьеру Владимиру Гройсману с просьбой не допустить назначения на должность главы Госслужбы по делам ветеранов бывшего бойца-добровольца "Правого сектора" Валентина Манько.

Об этом сообщает Censor.net.

В документе, в частности, говорится, что общественная организация "Единый союз патриотов Украины", которую возглавляет Манько, "не имеет никаких результатов деятельности, а использовалась лишь для политической агитации".

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Ранее Манько был депутатом Васильковской районной рады от Партии регионов, отметили ветераны. Также в документе утверждается, что он - фигурант ряда уголовных дел.

В 2015 году Манько был объявлен в международный розыск за разбой. Как следует из обнародованной в СМИ интернет-переписки Манько, бывший АТОшник свидетельствовал против Геннадия Корбана, возглавлявшего в то время партию УКРОП, в обмен на освобождение от уголовного преследования и снятие с розыска.

В обращении ветераны отмечают, что конкурс на должность был проведен со значительными нарушениями, а назначение Манько приведет к сопротивлению его деятельности.

В связи с этим ветераны требуют провести новый публичный конкурс на эту должность.

Как сообщал "Обозреватель", министр социальной политики Андрей Рева заявил, что на пост главы Государственной службы по делам ветеранов войны будет проведен новый конкурс.

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Темы
АТО на ДонбассеНовости Киева и Киевской области
Персоны
Владимир ГройсманАндрей Рева
Место
УкраинаКиев
Объекты
Кабинет министров УкраиныВетераны войны на ДонбассеПравый секторМинистерство социальной политики
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