Верещук рассказала, как Зеленский кричал на Тищенко. Видео

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала о конфликте замглавы фракции Николая Тищенко с президентом Владимиром Зеленским.

О разговоре на повышенных тонах Верещук призналась в интервью Дмитрию Гордону, которое было опубликовано на YouTube-канале журналиста в четверг, 15 октября.

Тищенко также хотел побороться за кресло мэра столицы, поэтому разместил по Киеву билборды еще до того, как президентская партия определилась с единым кандидатом. По словам Верещук, из-за этого Зеленский накричал на нардепа.

"А я тебя об этом не просил? Мы так не договаривались! Что это за самоуправство? Давайте мы спокойно сядем, посмотрим социологию, посмотрим, как будут развиваться события и решим. Не надо на меня давить!", – процитировала Верещук президента.

Верещук заявила, что Тищенко не является политиком, поскольку "он из другого теста".

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ирина Верещук рассказала о словесной перепалке с Николаем Тищенко, в ходе которой она применила нецензурную лексику. Она объяснила, что основное разногласие касалось списка "Слуги народа" на выборах в Киевсовет.