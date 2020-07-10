В "Слуге народа" высказались о возможном участии Ляшко в выборах мэра Киева.

Партия "Слуга народа" не против участия главного санитарного врача Украины, заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко в выборах мэра Киева.

Об этом заявил глава партии, первый заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас планируется, что в праймериз примут участие четверо кандидатов от "Слуги народа": Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Ирина Верещук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если Виктор захочет принять участие – почему нет. Мы же не будем ограничивать", – подчеркнул Корниенко.

Отвечая на вопрос журналистки о том, открытая ли партия к тому, что Ляшко может захотеть принять участие в выборах, глава "Слуги народа" ответил: "Абсолютно". Он добавил, что участие в праймериз могут принимать и другие желающие.

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