Сюмар обнаружила фальсификации на выборах в Борщаговской ОТГ: на нее напали

В Борщаговской ОТГ на Киевщине, где по предварительным подсчетам голосов побеждает кандидат от партии "Европейская солидарность", происходит массовый подкуп и фальсификация результатов.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар во время включения на телеканале Прямой. Как информирует пресс-служба "Европейской солидарности", нардеп отметила, что в приемной нынешнего главы Софиевской Борщаговки Алексея Кадебского обнаружила большие суммы налички, списки избирателей с подписями, протоколы с мокрыми печатями, пачки паспортных данных (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Также она сообщила, что когда она пыталась попасть на заседание УИК, на нее совершили нападение заместитель Алексея Кадебского и завхоз, который находится в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, по словам журналистов, находящихся на месте происшествия, пьяный завхоз также покусал одного из кандидатов в депутаты ОТГ. В здании, где происходят события, находится Территориальная избирательная комиссия, которая принимает протоколы с 17 избирательных участков Борщаговской ОТГ, там же находится одна из УИК и кабинет действующего председателя Петропавловской Борщаговки Алексея Кадебского, который также является кандидатом на пост главы ОТГ.

Три участка, на которых победу одержал Кадебский, уже сдали протоколы. Остальные 14 участков, где одерживает победу кандидат от партии "Европейская солидарность" Олесь Кудрик, почему-то не принимаются. Протоколы отправляются бесконечно на уточнение, чтобы разоблачать данные – говорит представитель "ЕС" Владислав Дзивидзинський. Он отметил, что по первым протоколами преимущество кандидата от партии "Европейская солидарность" составляет 10% -12%.

"Сейчас проходят следственные действия. Сегодня перенесли заседание территориальной избирательной комиссии. Я пыталась зайти в кабинет господина Кадебського, чтобы предупредить его о недопустимости фальсификации. Здесь находилась его секретарша. Я увидела прямо у нее не столе протоколы с мокрыми печатями. Я пыталась это сфотографировать. туда залетели два человека, они меня грубо выталкивали и дали даже по ребрам немного. Я вызвала полицию. Полиция нашлась быстро", – рассказывает по телефону Виктория Сюмар.

"Сейчас следственные действия показали, что в этом кабинете была полная черная бухгалтерия. То есть здесь сейчас обнаружено и списки избирателей, и паспортные данные избирателей, и деньги в шарик, и сфальсифицированы удостоверения членов ТИК, а также протоколы, на которых стоят мокрые печати и которые просто заполняли", – отметила Сюмар.

"То есть человек в тот момент, когда я просто зашла в приемную, заполняла протоколы, фактически фальсифицировал выборы. И очевидно это вызвало такую агрессию в отношении меня", – отметила Сюмар.

"Я хочу поблагодарить работников полиции, быстро сработали. И собственно говоря, следственные действия, когда выламывать двери в этот кабинет, из которого меня выталкивали и быстро закрыли те люди, – выяснили и нашли все эти фактические доказательства фальсификации выборов в Борщаговской ОТГ", – говорит народный депутат.

"Я написала заявление по факту препятствования деятельности народного депутата. Это уголовная статья. Но очевидно, что не только то, что меня избили, является главным нарушением. Очевидно, что то, что обнаружили в результате следственных действий – целую черную бухгалтерию фальсификации выборов, это является уголовным преступлением. Все это фиксируется сейчас Национальной полицией. Состоят соответствующие протоколы с понятыми. Все это сейчас будет выниматься для того, чтобы были проведены следственные действия. Я понимаю, что господину Кадебському сейчас наверняка неприятно проигрывать после того, как он просидел 30 лет на должности сельского головы Петропавловской Борщаговки, но я думаю, что он находится под серьезным риском уголовной ответственности", – отметила Виктория Сюмар.