Созданная коалиция в Киевском облсовете пытается 'продавить' своего кандидата, – Сюмар

В новоизбранном областном совете Киевской области фактически образовалась коалиция "Слуги народа", ОПЗЖ и "Батьківщини". Они якобы пытаются с нарушением регламента взять под контроль облсовет и продавить на должность председателя совета своего кандидата.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Она пояснила, что для этого пытаются провести голосование отдельными бюллетенями – хотя по регламенту бюллетень должен быть один с включенными в него кандидатурами.

"Фактически коалиция, которая здесь существует – "Слуга народа", "Батьківщина" и ОПЗЖ, – не доверяют своим депутатам, потому выступили против первоначального бюллетеня, где было два кандидата. Из-за недоверия к собственным депутатам и имея такую задачу, очевидно, от Офиса президента провести своего кандидата от "Слуги народа" Склярова, это происходит под наблюдением и отдельными бюллетенями. За это была борьба. Как и за попытку вывести из зала человека, который по данным коллег-депутатов больной коронавирусом, но его привели как раз для этого голосования" – отметила Сюмар.

"Очевидно, что есть сегодня такая задача от Офиса президента – взять под контроль Киевский областной совет, и их никак не беспокоит коалиция с "Оппозиционной платформой – За жизнь", – отметила Сюмар.

Она напомнила, что еще перед местными выборами были заявления о том, что именно такие коалиции будет формировать "Слуга народа".

"Сейчас в Киевском областном совете именно это и происходит – с многочисленными нарушениями регламента, переписыванием предыдущего порядка голосования, который был определен в соответствии с регламентом", – заметила Сюмар.