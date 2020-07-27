Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 27 июля представила коллективу прокуратуры г. Киева нового руководителя – люстрированного после Революции Достоинства Олега Кипера.

Перед этим он был заместителем прокурора г. Киев. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Венедиктова отметила, что ожидает от Кипера эффективной и слаженной работы. А он, в свою очередь, поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для выполнения поставленных задач.

Прокурором Киева назначили люстрированного чиновника Кипера Офис гепрокурора

Так, Кипер когда-то занимал должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Впрочем, после Революции Достоинства был люстрирован. Однако чуть позже Кипера исключили из списка люстрированных лиц.

Прокурором Киева назначили люстрированного чиновника Кипера Офис гепрокурора

Он в последнее время также был внештатным помощником руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Прокурором Киева назначили люстрированного чиновника Кипера Офис гепрокурора

В декларации мужчины с именем Олег Кипер указано, что его жена имеет гражданство России. В собственности обоих Киперов зарегистрировано несколько квартир, земельных участков, дома отдыха, часы Rolex, ювелирные изделия и автомобили.

Олег Кипер Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.