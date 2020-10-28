Притула признал победу Кличко на выборах в Киеве и сказал, что будет делать дальше

Кандидат на должность мэра Киева от партии "Голос" Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов, однако заявил, что ожидал другого результата.

На своей странице в Facebook шоумен также выразил удивление высоким результатом представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Попова.

"Крайне печально констатировать тот факт, что на седьмом году войны в столице воюющей страны, возможен такой высокий результат представителя откровенно пророссийской политсилы. Это холодный душ для нашего общества. И причина задуматься над дальнейшими шагами, о совместной борьбе за искоренение таких коллаборационистов с политической карты Украины!", – написал он.

Также Притула пожелал Кличко победить коронавирус.

"Виталия Владимировича поздравляю с победой и желаю скорой победы над коронавирусом! Надеюсь, что господин Кличко услышал и увидел во время этой кампании, что киевлянам не нравится в городе. И будет работать над решением этих проблем более успешно, чем во время предыдущей каденции", – сказано в сообщении.

Притула отметил, что не имел "таких каналов коммуникации, которые были доступны для тех политсил, за которыми стоят влиятельные финансово-промышленные группы", поэтому работал через соцсети и личное общение – прошел эту кампанию "на ногах" по всему Киеву, во встречах с избирателями в районах.

Над решением проблем, о которых он слышал от избирателей, будет работать дальше депутатский корпус "Голоса", пообещал Притула. Он заверил, что не собирается "отпускать их работу в свободное плавание".

По мнению Притулы, низкая явка была не столько из-за пандемии COVID-19, сколько из-за "тотального уныния людей в том, что они могут своим голосом на что-то влиять, и незнание того, какие полномочия благодаря децентрализации перешли от центральной власти на места".

Он считает, что нужно проводить просветительскую работу в этом направлении, особенно "среди молодежи, которая в очередной раз проиграла эти выборы дисциплинированным избирателям пенсионного возраста".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, Кличко может победить уже в первом туре выборов. Источник в ТИК сообщил, что по информации с 99% участков Кличко набирает 50,8%.