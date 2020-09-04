"Полет" Верещук с зеленым зонтиком над Киевом развеселил сеть

Верещук с зонтиком стала героем мемов. Коллаж
Кандидат в мэры Киева, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук стала героем мемов после слива видео со съемок ее рекламного ролика с зеленым зонтиком.
Так, кадр с Верещук, висящей на стропах в ярком желтом плаще и с зонтиком в руках, неоднократно отфотошопили пользователи соцсетей.
Политика сравнили с Мэри Поппинс, разместили рядом с ней летящую экс-нардепа Надежду Савчеко, а также "подставили" в кадр мультфильма о Винни-Пухе.
Верещук сравнили с Мэри Поппинс
Лицо нардепа прифотошопили к другой картинке
Отметим, ролик сняли на "стеклянном" пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который соединяет Владимирскую горку с Аркой дружбы народов.
"Это часть моей работы. Мы готовимся к предвыборной кампании, это лишь подготовка, я пока не являюсь официальным кандидатом, зарегистрированным в ЦИК. И я не вижу ничего такого, что могло бы, так сказать, на сегодня быть негативом в данном случае", – процитировало "Громадське" Верещук.
Илон Маск смотрит на Верещук
Верещук добавила, что ее рекламный ролик "будет интересным, будет эмоциональным, он дает надежду". А еще для его съемок использовали дублера.
Sasha Podufalov / Facebook
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Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
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Коллаж фотографий Верещук и козы
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат в мэры Киева Ирина Верещук не смогла показать, где находится район Приорка в столице.
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