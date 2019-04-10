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/Политика

Организатором митинга под офисом Зеленского оказался депутат от БПП

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Одним из организаторов митинга под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского оказался депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Анатолий Шевченко.

Как сообщает "Украинская правда", одним из заявителей акции был "Союз офицеров Украины", главой которого является Шевченко Анатолий Викторович, – 62-летний депутат Васильевского районного совета Запорожской области, член фракции "БПП".

Журналистам Шевченко подтвердил, что причастен к акции под офисом Зеленского. Он добавил, что на данный момент организаторы акции принесли команде кандидата "заявления о хищении государственных денег на миллиарды".

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Согласно данным на странице в соцсетях, Шевченко значится как глава Запорожской областной ОО Союза офицеров Украины, руководитель южного региона Украины ОО "Украинского комитета по борьбе с коррупцией" и активный участник Революции Достоинства.

На сайте "Союза офицеров" в 2014 году Шевченко представляли как "капитана запаса Министерства внутренних дел". В 2012 году он также баллотировался в Верховную Раду от партии "Удар" Виталия Кличко.

Анатолий Шевченко

Анатолий Шевченко

Еще один организатор мероприятия – председатель Всеукраинского профсоюза работников сфер компьютерной и информационной технологий. Издание пишет, что главой Союза числится Александр Товстенко, который в начале 2019 года писал жалобу на главу Национальной общественной телерадиокомпании Зураба Аласанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 апреля в Киеве под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского на акцию собралась большая группа людей.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
БППмитинг
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