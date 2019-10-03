"Непутевое ноу-хау!" Кличко "разнес" одобренный Радой закон "О столице"

Одобренный парламентским комитет законопроект "О столице" может навредить местному самоуправлению и децентрализации.

Такую точку зрения на брифинге 3 октября высказал мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что законопроект №2143-3 противоречит интеграции в европейскую семью, поскольку не прошел рассмотрение в Венецианской комиссии.

"Сегодня закон будет рассматриваться в первом чтении. Если мы решили строить европейскую страну по принципам демократии и самоуправления, что является фундаментом демократии, наши партнеры должны высказать свои мысли. Нужно, чтобы законопроект прошел выводы европейских партнеров, общественное обсуждение, общественные столы – и только после этого выносить в Раду. Давайте откровенно – цель такого ускорения – это провести как можно быстрее выборы", – подчеркнул он.

Свою позицию мэр пояснил тем, что одобренный документ не выносился на обсуждение общественности, поэтому киевляне не могли повлиять на его пункты. Также Кличко подчеркнул, что в документе кроется несколько противоречивых моментов.

"Ныне решение Киеврады принимается на пленарном заседании после обсуждения большинством депутатов, а в новом законе – третью, 27 из 80 депутатов. Впервые в истории Украины и Европы решение может принимать меньшинство от состава. Как вам такая демократия?" – подметил мэр.

Также, согласно с новым законом, Киевский магистрат сможет получить право влияния и распоряжения имуществом физических и юридических лиц.

Виталий Кличко на брифинге Скриншот

"Но это априори невозможно. Непутевое ноу-хау. Еще одно. Авторы (проекта. – Ред.) не решились конкретно определить, кто за что отвечает (мэр и глава КГГА. – Ред.)", – пояснил Виталий Кличко.

Напомним, что группа народных депутатов внесла в Верховную Раду Украины законопроект с предложением провести выборы в Киеве 8 декабря.

Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что до конца года провести выборы в Киеве невозможно, так как нужно принять новую редакцию закона о столице и законодательство о децентрализации.

Как писал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" сообщили, что проведение выборов мэра в Киеве 8-го декабря маловероятное. Возможно, они состояться весной – одновременно с местными выборами по всей Украине.

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