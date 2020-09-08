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В Киеве Дарт Вейдер ворвался с "световым мечом" на съезд политической партии. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Политика
1,6 т.
На съезде 'Национальной платформы' появился Дарт Вейдер

На съезде "Национальной платформы" появился Дарт Вейдер.

В Киеве съезд партии "Национальная платформа" пытался сорвать мужчина в костюме Дарта Вейдера, персонажа фильма "Звездные войны".

Об этом в Facebook сообщила организация "Стоп коррупции". Съезд проходил 8 сентября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчина в костюме героя киноленты и красным "световым мечем" ворвался на сцену во время выступления основательницы политсилы Екатерины Одарченко.

Он подошел к ней и протянул руку, чтобы взять микрофон. После этого женщина ударила и оттолкнула "Дарта Вейдера", а на сцену выбежали мужчины. Они вывели участника перформанса из зала.

Отмечается, что это уже не первый раз, когда пытаются сорвать съезд политической партии. В помещении неоднократно отключали свет, раньше были сообщения о заминировании.

Скриншот

Скриншот

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