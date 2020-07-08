Ляшко – о выборах мэра Киева: если Зеленский меня поддержит, успех будет 100%

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассчитывает, что президент Владимир Зеленский поддержит его кандидатуру на выборах мэра Киева.

Об этом заместитель главы Минздрава сказал в интервью ВВС, отметив, что сейчас рассматривает возможность участия в выборах.

"Я надеюсь, что мене поддержит президент Украины. Если он это сделает, то успех будет 100%", – уверен Ляшко.

Он заявил, что не будет участвовать в выборах, "если не уверен сто процентов в победе в конечном результате".

"Чтобы принять решение пойти на праймериз, должен быть ряд факторов... Должны доверять первое лицо государства, партия, депутаты-мажоритарщики, все, кто формирует основной пул партийной линии", – добавил Ляшко.

Как писал OBOZREVATEL, во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева принимают участие четверо депутатов: Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура. Однако кандидатура Виктора Ляшко достаточно давно обсуждается в СМИ, он, в свою очередь, не спешит категорически отрицать свое участие, делая аккуратные заявления о политических амбициях.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что поддержит того кандидата в мэры Киева от "Слуги народа", у которого будет лучшая предвыборная программа и рейтинг.