Кличко покинул Украину: в сети выложили фото из самолета

В воскресенье, 4 августа, мэр Киева Виталий Кличко вылетел из Киева в отпуск.

Соответствующую фотографию из самолета опубликовала на своей странице в Facebook, которая является закрытой для посторонних пользователей, журналистка Ирина Каспарова, передает "Страна".

Так, уточняется, что Кличко покинул столицу около 08:00 в неформальной одежде: белой бейсболке и футболке. "С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", – поделилась Каспарова.

Каспарова фотографируется с Кличко в самолете "Страна"

Согласно заявлению мэра, опубликованному на сайте Кievvlast, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа. Судя по информации табло киевских аэропортов, отправиться он мог в Анталию или Таллин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти якобы не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил по этому поводу Виталию Кличко.

Виталий Кличко facebook /Vitaliy.Klychko

Позже мэр Киева заявил, что готов дать публично и непублично разъяснение той или иной ситуации, которая интересует президента.

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