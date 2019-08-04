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Кличко покинул Украину: в сети выложили фото из самолета

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В воскресенье, 4 августа, мэр Киева Виталий Кличко вылетел из Киева в отпуск.

Соответствующую фотографию из самолета опубликовала на своей странице в Facebook, которая является закрытой для посторонних пользователей, журналистка Ирина Каспарова, передает "Страна".

Так, уточняется, что Кличко покинул столицу около 08:00 в неформальной одежде: белой бейсболке и футболке. "С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска", – поделилась Каспарова.

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Каспарова фотографируется с Кличко в самолете

Каспарова фотографируется с Кличко в самолете

"Страна"

Согласно заявлению мэра, опубликованному на сайте Кievvlast, он ушел в согласованный с президентом непродолжительный отпуск с 5 по 9 августа. Судя по информации табло киевских аэропортов, отправиться он мог в Анталию или Таллин.

Кличко покинул Украину: в сети выложили фото из самолета

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля президент Зеленский узнал от работников машиностроительного завода в Днепре о том, что столичные власти якобы не заплатила за поставленные трамваи, и позвонил по этому поводу Виталию Кличко.

Виталий Кличко

Виталий Кличко

facebook /Vitaliy.Klychko

Позже мэр Киева заявил, что готов дать публично и непублично разъяснение той или иной ситуации, которая интересует президента.

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Персона
Виталий Кличко
Место
Украина Киев
Теги
отпуск путешествия
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
А Алкаш покинул или "кинул" Украину?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Сиромашенко Александр, хз...Ельцина уже давно нет,да и с Украиной нормальные отношения были...он же не Ху#ло.
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Andreychyk Andrey
Andreychyk Andrey
Щоб не дали пизди втік у відпустку
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