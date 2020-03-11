Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джулиани общался с советником лидера Украины Владимиром Зеленским, призывая оставить главу Киева Виталия Кличко на должности.

Данный факт подтвердил сам столичный градоначальник в авторском проекте "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATELОреста Сохара.

При этом Кличко отметил, что Джулиани не политик, и он никак не может влиять на украинскую политику.

Виталий Кличко

"Я знаком с ним с 2006 года. Он – один из самых успешных мэров в мире, имеет очень большой опыт, мы с ним неоднократно встречались, обсуждали проблемы Киева и самоуправления", – рассказал он.

Однако все же Кличко признал, что Джулиани его спас, и не видит в этом ничего плохого.

"Это даже хорошо, что я могу обратиться к Дональду Трампу, Джулиани и т.д. Пусть Ткаченко и другие найдут такую ​​возможность – к кому обратиться, не имея авторитета в мире… Я, имея авторитет, разговариваю с политиками по всему миру, делаю все, чтобы Киев был лучшей столицей планеты, Украина тоже заняла подобающее ей место. Потенциал у нас есть", – подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко оценил угрозу коронавируса в столице.

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