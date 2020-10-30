Кличко прокомментировал скандальное решение судей КС

Сегодня на самом деле речь идет о демократическом и европейском будущем Украины. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, комментируя решение Конституционного суда по ключевым полномочий НАПК.

"Сегодня, когда Конституционный суд пытается лишить полномочий Назка на мониторинг образа жизни чиновников, в частности, отменяя необходимость предоставления ими электронных деклараций, говорится на самом деле о демократическом и европейском будущем Украины. Потому что фактически отменяются механизмы предотвращения коррупции, Украина создавала несколько последних лет. И взяла соответствующие обязательства перед ЕС, принимая антикоррупционное законодательство, – подчеркнул Кличко. – Мы не должны перечеркнуть реформы. Особенно в такой сфере, как борьба с коррупцией. Это вызывает возмущение и недоверие и среди граждан Украины, и непонимание со стороны международных партнеров нашего государства. Люди, которые выбирают власть, должны знать, за какие средства живут чиновники. Это – один из главных принципов демократии", – отметил Виталий Кличко.