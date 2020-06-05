Кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" может стать женщина – Арахамия

Кандидатом на пост мэра Киева от "Слуги народа" может стать женщина. Ее имя пока решили не разглашать.

Такой намек сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 5 июня у здания Верховной Рады Украины, написало информационное агентство УНН.

"Женщина должна возглавить столицу рано или поздно, потому что не было ни разу за историю Украины женщины-мэра Киева... Немножко интриги, это может быть женщина. Может быть сюрприз, который пока не хотим афишировать, поскольку нет механизма праймериз", – подчеркнул он.

Арахамия заявил, что кандидатом в мэры Киева от "Слуги народа" может стать женщина. Иллюстрация

Также Арахамия раскрыл одну из причин, почему имя этого человека пока не называют.

"Как только кандидат объявляет себя – сразу тонны грязи. Лучше сделать это позже", – сказал политик.

Также он прояснил, почему по Киеву уже висят борды нардепа Николая Тищенко, который также может стать кандидатом в мэры Киева.

"Тищенко рекламирует штаб "Слуги народа", как глава штаба", – отметил Арахамия и добавил, что это может иметь двойной смысл, однако не запрещено.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы фракции "Слуга народа", глава одноименной партии Александр Корниенко сказал, что во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева могут принять участие от четырех до шести человек.

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