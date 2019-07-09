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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Политика

"Какое дно!" "Слуги народа" разозлили киевлян весельем в Бабьем Яру

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Команда партии "Слуга народа"разозлила киевлян, устроив развлекательный концерт на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Свое возмущение также высказал "Конгресс национальных сообществ Украины". Отмечается, что пользователи сети шокированы "аморальностью команды, которая это устроила, и даже называют подобное поведение "сатанинским". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал волонтер Роман Доник в Twitter, мероприятие прошло вечером 6 июля. Акция проводилась под громкую веселую музыку, которая была слышна во всех уголках парка.

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"Какое дно!" "Слуги народа" разозлили киевлян весельем в Бабьем Яру

Скриншот с видео

"На территории мемориала Бабий Яр, где были во время войны расстреляны сотни тысяч людей, впервые за время существования мемориала, начала звучать веселая музыка и раздаваться веселые голоса через громкоговоритель. Это команда ЗЕ пришла агитировать за своего кандидата и проводить развлекательный тренинг. Украина и ее история для них ничто. Украина для них территория для зарабатывания денег", – написал он.

"Какое дно!" "Слуги народа" разозлили киевлян весельем в Бабьем Яру

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социологи заявили, что у президентской партии "Слуга народа" перед выборами в Верховную Раду замечается падение политического рейтинга.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
Бабий ЯрПартия "Слуга народа"
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Червоний Данило
Червоний Данило
да там в зе команде одни уепки малахольные! ушлепки!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Лично мне абсолютно пофиг)Петя или его банда там построила бы жилой комплекс))))я в любом случае проголосую за зеленского партию ну не за мега ворюгу же Петю голосовать))))после таких истерик как у него,когда он готов продать всю Украину лиж бы его от корыта народного не откинули))))))))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Артеллерист Моня, тебе, дегенрат, на Украину плевать. Все это поняли. Теперь пошел, скот. Ты от паРРашников недалеко отошёл.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Звиздец.Какие это киевляне и чем возмущены?И как давно Рома Доник стал киевлянином?Поверь мне,Ромочка,твоим "волонтёрством" возмущены куда больше.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тарас Бор, ты же вменяемый человек. Вот не ожидал от тебя. Я разочарован.
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