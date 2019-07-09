"Какое дно!" "Слуги народа" разозлили киевлян весельем в Бабьем Яру

Команда партии "Слуга народа"разозлила киевлян, устроив развлекательный концерт на месте массовых расстрелов в Бабьем Яру.

Свое возмущение также высказал "Конгресс национальных сообществ Украины". Отмечается, что пользователи сети шокированы "аморальностью команды, которая это устроила, и даже называют подобное поведение "сатанинским". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал волонтер Роман Доник в Twitter, мероприятие прошло вечером 6 июля. Акция проводилась под громкую веселую музыку, которая была слышна во всех уголках парка.

Скриншот с видео

"На территории мемориала Бабий Яр, где были во время войны расстреляны сотни тысяч людей, впервые за время существования мемориала, начала звучать веселая музыка и раздаваться веселые голоса через громкоговоритель. Это команда ЗЕ пришла агитировать за своего кандидата и проводить развлекательный тренинг. Украина и ее история для них ничто. Украина для них территория для зарабатывания денег", – написал он.

ЗЕкоманда устроила в мемориале Бабий Яр, развлекательный тренинг и поставила агитационную палатку с музыкой. Украина и ее история для них ничто. Украина для них территория для зарабатывания денег. pic.twitter.com/B5MO8hxR3o — Роман Донік (@donikroman) 7 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее социологи заявили, что у президентской партии "Слуга народа" перед выборами в Верховную Раду замечается падение политического рейтинга.

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