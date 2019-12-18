"Ты обещал? Или скажи, что кинул!" Евробляхеры сделали предупреждение Зеленскому и пришли к его дому

Владельцы авто на еврономерах в среду, 18 декабря, устроили митинг возле квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на улице Михаила Грушевского.

Фото и видео акции были опубликованы на странице сообщества евробляхеров "Авто Евро Сила" в Facebook (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Участники протеста требуют от главы Украины принять законопроект о доступной "растаможке", который также предусматривает льготы для ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

Протест у дома президента facebook.com/AESUkraine

"Господин президент, мы ждем перед вашим домом ваш ответ, или вы нас обманули, или вас обманывают с доступной "растаможкой", – обратились организаторы к Зеленскому в Facebook.

"Ты обещал? Или скажи, что кинул! Это два варианта, которые я бы хотел услышать от него" – пояснил журналистам один из участников митинга. Он добавил, что организаторы знают, что на данный момент президент не проживает в этой квартире, однако пока протестующие решили собраться именно на Грушевского.

А зе спит уже?) К дому зе подошли бляхари)) Говорят, что он кидалово)) pic.twitter.com/Z2PxthpTBr — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) December 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

Отдельные участники пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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