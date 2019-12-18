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19 декабря • обновлено в 00:55
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"Ты обещал? Или скажи, что кинул!" Евробляхеры сделали предупреждение Зеленскому и пришли к его дому

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Владельцы авто на еврономерах в среду, 18 декабря, устроили митинг возле квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Киеве на улице Михаила Грушевского.

Фото и видео акции были опубликованы на странице сообщества евробляхеров "Авто Евро Сила" в Facebook (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Участники протеста требуют от главы Украины принять законопроект о доступной "растаможке", который также предусматривает льготы для ветеранов и людей с ограниченными возможностями.

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Протест у дома президента

Протест у дома президента

facebook.com/AESUkraine

"Господин президент, мы ждем перед вашим домом ваш ответ, или вы нас обманули, или вас обманывают с доступной "растаможкой", – обратились организаторы к Зеленскому в Facebook.

"Ты обещал? Или скажи, что кинул! Это два варианта, которые я бы хотел услышать от него" – пояснил журналистам один из участников митинга. Он добавил, что организаторы знают, что на данный момент президент не проживает в этой квартире, однако пока протестующие решили собраться именно на Грушевского.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В центре Киева 17 декабря начались митинги под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и нового Трудового кодекса.

  • Владельцы "евроблях" зажгли файеры и начали требовать у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввезенных в Украину автомобилей.

  • Отдельные участники пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Для этого они принесли дрели и при этом повредили асфальт. Вскоре между митингующими и полицейскими произошла стычка.

  • Из-за митингов под Радой в Киеве образовались масштабные пробки. Центр столицы был заблокирован.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Авто на еврономерах Новости Киева и Киевской области Акции протеста в Киеве
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Теги
Еврономера видео протест
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