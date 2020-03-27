Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк самоизолировался, поскольку контактировал с начальником полиции Киева Андрем Крищенко, у которого обнаружили коронавирус COVID-19.
Об этом Шкиряк сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 27 марта. Напомним, диагноз у заместителя главы Национальной полиции Украины подтвердили в этот же день.
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"Я имел контакт с Андреем Евгеньевичем в понедельник, был в его кабинете. С соблюдением всех правил, в перчатках и в маске.
Но, как ответственный гражданин, я иду в режим самоизоляции под наблюдением врачей МВД. О своем состоянии буду сообщать врачам регулярно и немедленно сигнализировать, если что-то не так", – написал Шкиряк.
Зорян Шкиряк
facebook.com/zoryan.zoryan
Он также пожелал Крищенко и всем заболевшим скорейшего выздоровления. "Я всем сердцем поддерживаю его и солидарен со всеми в борьбе с этой болезнью! Держись, мой дорогой друг!" – обратился он к начальнику столичной полиции.
Шкиряк подчеркнул, что от коронавируса не застрахован ни один человек, "независимо от регалий, государственных должностей, кошелька и социального статуса".
Как сообщал OBOZREVATEL:
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В Киеве и в целом по всей стране ввели карантин из-за распространения COVID-19 в мире.
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Об этом в деталях рассказал Кличко. Чиновник заявил, что город должен ввести более строгие ограничения.
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