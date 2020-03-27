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27 марта • обновлено в 18:38
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Контактировал с Крищенко: советник главы МВД Шкиряк самоизолировался

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Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк самоизолировался, поскольку контактировал с начальником полиции Киева Андрем Крищенко, у которого обнаружили коронавирус COVID-19.

Об этом Шкиряк сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 27 марта. Напомним, диагноз у заместителя главы Национальной полиции Украины подтвердили в этот же день.

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"Я имел контакт с Андреем Евгеньевичем в понедельник, был в его кабинете. С соблюдением всех правил, в перчатках и в маске.

Но, как ответственный гражданин, я иду в режим самоизоляции под наблюдением врачей МВД. О своем состоянии буду сообщать врачам регулярно и немедленно сигнализировать, если что-то не так", – написал Шкиряк.

Зорян Шкиряк

Зорян Шкиряк

facebook.com/zoryan.zoryan

Он также пожелал Крищенко и всем заболевшим скорейшего выздоровления. "Я всем сердцем поддерживаю его и солидарен со всеми в борьбе с этой болезнью! Держись, мой дорогой друг!" – обратился он к начальнику столичной полиции.

Шкиряк подчеркнул, что от коронавируса не застрахован ни один человек, "независимо от регалий, государственных должностей, кошелька и социального статуса".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Киева и Киевской области Карантин в Украине Коронавирус
Персоны
Андрей Крищенко Зорян Шкиряк
Место
Украина Киев
Теги
вирус инфекция Национальная полиция Украины Министерство внутренних дел Украины болезнь
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Гоша Злой
Гоша Злой
зорян на самоизоляции( надеюсь, что шкиряк нет) без него как-то скучно...)
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