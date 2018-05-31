"Поджидают во дворе": в Киеве заметили "охотниц" на детей

В Киеве заметили мошенниц, которые знакомятся на улицах с детьми и просят их выносить вещи из дома.

О том, как в Дарницком районе две девочки чуть не стали жертвами схемы злоумышленниц, рассказали в группе "ПОХ ― Позняки, Осокорки, Харьковский" в Facebook.

По словам очевидицы, на ул. Ревуцкого к двум десятилетним девочкам подошли женщины. Они заговорили с детьми и предложили им "погадать на руке". Затем они начали расспрашивать девочек, кто у них находится дома из взрослых.

"Дети были под впечатлением от гадания, типа все правильно женщина сказала. Женщины отправили детей домой за яйцом, чтобы, мол, погадать кому-то, рассказывали, что шли в магазин, а деньги забыли, а надо яйцо. Сказали, что ждут девочек во дворе", ― написали в группе.

Когда девочки зашли домой, их остановила мама одной из них.

"Возле холодильника их остановила моя подруга. Начала спрашивать, а дети ― как зомби ― твердят, что им нужно вынести яйцо и помочь женщине", ― пересказывает очевидица.

Когда мать девочки вместе с детьми вышла во двор, чтобы посмотреть на женщин, те убежали. По словам свидетельницы, злоумышленницам на вид 30-40 лет, они обычного телосложения.

"У той, которая с детьми говорила все время, были черные шорты, черные волосы длинные, зеленые глаза", ― пересказала очевидица.

Также она отметила, что женщины не похожи на ромок, известных тем, что они часто предлагают прохожим погадать на руке.

"Это и настораживает. Может и ромки, но выглядят, как обычные украинские молодые женщины. Это по моей просьбе пост, моей подруги дети. Дети оправдываются тем, что женщины выглядят и одеты, как мама, как ее подруги, вот они им и поверили", ― написала в комментариях к посту Екатерина Калмыкова.

Facebook "ПОХ ― Позняки, Осокорки, Харьковский"

Другие пользователи также отметили, что они или их близкие становились жертвой подобного мошенничества.

Facebook "ПОХ ― Позняки, Осокорки, Харьковский"

Facebook "ПОХ ― Позняки, Осокорки, Харьковский"

Facebook "ПОХ ― Позняки, Осокорки, Харьковский"

Facebook "ПОХ ― Позняки, Осокорки, Харьковский"

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