"Подавись ими": в Киеве под посольством РФ Путина кормили "булками с человечиной"

В Киеве 24 мая под посольством РФ прошел митинг в поддержку заключенных в России украинцев.

Требовать освобождения 64 узников Кремля пришло более сотни людей. Среди них ― известные гражданские активисты и писатели, передает издание "Информатор".

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Во время митинга участники раздавали символические булочки с вложенными черными силуэтами людей. Это символизировало еду для Путина.

"Подавись ими," ― скандировали активисты.

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

"Информатор"

На плакатах участников протеста были написаны имена осужденного на 20 лет украинского режиссера Олега Сенцова, крымских активистов Владимира Балуха и Александра Кольченка, а также других неугодных Кремлю людей.

Как писал OBOZREVATEL, Олег Сенцов объявил голодовку и требует освобождения заключенных в РФ украинцев.