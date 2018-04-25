Под Киевом загорелся ресторанный комплекс: подробности

В среду, 25 апреля, в Киевской области на Новообуховском шоссе загорелся загородный ресторанный комплекс "Матрешка".

Как стало известно "Обозревателю", пожар начался во второй половине дня в одном из деревянных зданий, где расположена баня. Распространение огня началось со второго этажа.

По словам очевидцев, пожарные прибыли на место ЧП через 40 минут после вызова, однако ликвидировать огонь было непросто из-за затрудненного доступа к место пожара.

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