Пожар в Одессе убил хозяина квартиры вместе с домашними животными

В Одессе в огне пожара погиб хозяин квартиры, а также три кошки и собака.
ЧП произошло в жилой массиве Таирова, в девятиэтажном доме на улице Ильфа и Петрова. Об этом сообщает "Думская".
По данным пресс-службы ГСЧС, о пожаре спасатели узнали в 14:16. Прибыв на место происшествия, они обнаружили, что горит квартира на шестом этаже. В 14:55 пожар был полностью ликвидирован.
По предварительным данным, хозяйку квартиры удалось спасти.
"Думская"
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