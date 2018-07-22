Под Киевом разгорелась ожесточенная погоня: копы сорвались в реку

В Петропавловской Борщаговке под Киевом в результате погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевлянин Николай Мельниченко. По словам очевидцев, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Сообщается, что машина сильно разбита. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. Еще одного полицейского разыскивают в реке. Также есть информация, что он скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове полиция поиздевалась над мужчиной.