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LadyCity

Под Киевом разгорелась ожесточенная погоня: копы сорвались в реку

2.3тЧитать новость на украинском

В Петропавловской Борщаговке под Киевом в результате погони за мопедом автомобиль патрульной полиции слетел в реку Нивка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает киевлянин Николай Мельниченко. По словам очевидцев, во время преследования нарушитель на мопеде поехал по пешеходному мосту через реку, а автомобиль копов Skoda Rapid упал в воду.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и правоохранители. Автомобиль полицейских достали из воды. Сообщается, что машина сильно разбита. У одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга. Еще одного полицейского разыскивают в реке. Также есть информация, что он скрылся с места происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове полиция поиздевалась над мужчиной.

Место
УкраинаКиев
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