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Под Киевом произошло страшное ДТП: есть жертвы, 13 пострадавших. Фото и видео 18+

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В поселке Глеваха (Киевская область) произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло два человека и еще 13 получили повреждения.

Как сообщается на странице "ДТП Украины" в Facebook, водитель Volkswagen ехал очень быстро по одесской трассе и не заметил маршрутку, которая остановилась на светофоре в сторону Киева.

"Два человека в легковушке погибли мгновенно. Их тела извлекали спасатели ГСЧС. В маршрутке много пострадавших. Пробка в обе стороны", - сказано в сообщении.

Внимание, фото и видео 18+

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