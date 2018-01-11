Под Киевом произошло смертельное ДТП: опубликованы жуткие фото

В четверг, 11 января, под Киевом произошло ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля Hyundai Getz.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель проекта dtp.kiev.ua Влад Антонов.
Авто двигалось из Ирпеня в направлении Киева.
"По неизвестным причинам потерял управление, машина съехала с дороги в кювет, врезалась в несколько деревьев и перевернулась на крышу. Водитель погиб на месте", - написал Антонов.
Также в машине находилась несовершеннолетняя девочка, которая получила серьезные повреждения. Она была госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга и перелом ноги.
По словам девочки, водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как писал "Обозреватель", накануне в Киеве пьяные пешеходы спровоцировали чудовищное ДТП.
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