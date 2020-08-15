Плюс 232! В Киеве рекордно подпрыгнуло количество зараженных коронавирусом

В Киеве количество зараженных коронавирусом за прошедшие сутки выросло на рекордные 232 человека. По состоянию на 15 августа в столице уже 10 392 случая COVID-19.

Как сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко, за сутки один случай – летальный. Всего в столице коронавирус унес жизни 151 человека.

Заболели:

122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;

94 міжчины в возрасте от 18 до 93 лет;

6 девушек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3373 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34 и в Дарницком районе – 33 случая.

Кличко напомнил, что Киев уже находится в желтой зоне эпидемиологической опасности. Ограничения и запреты, связанные с этим, начнут действовать с понедельника, 17 августа.

Telegram Виталия Кличко

Скрин Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 15 августа в Украине официально подтверждено 89 719 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1847 – выявлено за минувшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.

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