Плюс 118! В Киеве выросло число случаев COVID-19: опубликована свежая статистика
В Киеве по состоянию на 4 июля количество зараженных коронавирусом выросло до 5465 человек. За сутки в городе подтвердили 118 новых случаев COVID-19.
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От коронавируса скончались всего 114 пациентов (+2 за сутки). Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За сутки заболели:
56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет;
52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет;
6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.
Заболели, в частности, 9 медиков.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском – 16 случаев.
В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 37 человек. Всего коронавирус преодолели 1770 жителей столицы.
Telegram Виталия Кличко
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